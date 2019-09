Michel (64) is sportief maar slechtziend: “Wie wil als tandempiloot met mij stukje Spanje doorkruisen?” Lien Vande Kerkhof

25 september 2019

14u26 0 Bilzen Fietsvakantiegangers opgelet: de 64-jarige Michel uit Bilzen, slechtziend maar uiterst sportief, is met spoed op zoek naar een nieuwe tandempiloot die met hem van 4 tot en met 15 oktober een stukje Spanje wilt doorkruisen. “Mijn aanvankelijke voorrijder moest afhaken wegens familiale omstandigheden, dus hoop dat ik snel een nieuwe gegadigde vind”, vertelt Michel. “Ik nodig geïnteresseerden uit om vooraf een proefrit met mij te maken. Als dat goed verloopt, kan de persoon in kwestie beslissen om mee op reis te gaan.”

Een gewaarschuwd man is er twee waard, Michel is als veelzijdig sporter niet bepaald aan zijn proefstuk toe. “Maandag ondernam ik nog een fietstocht van 115 kilometer”, zegt het sportieve manusje-van-alles. “In de maand mei ging ik naar Griekenland waar ik mij waagde aan moeilijke, extreme wandelingen met een gids. Daarnaast ben ik een regelmatige zwemmer en deed ik vroeger aan judo op competitieniveau. Verder deed ik ooit een parachutesprong, ging ik wildwaterkajakken en heb ik drie weken lang door het Himalayagebergte in Nepal getrokken. Ik heb altijd al gesport en ben een echte avonturier. Maar voor ik mensen afschrik: in Spanje hou ik het bij fietsen. Een goede conditie volstaat om mij te vergezellen.”

Glaucoom

Ondanks zijn oogziekte is Michel al van kinds af aan erg sportief. Hij lijdt aan glaucoom, een oogziekte die gepaard gaat met verhoogde oogdruk. “Eigenlijk komt de ziekte vooral voor bij oude mensen”, vertelt Michel. “Maar ik heb de aandoening helaas al op jeugdige leeftijd geërfd. Tegen mijn dertigste levensjaar was mijn zicht al bijna volledig vertroebeld. Toch ben ik nooit ofte nimmer bij de pakken blijven neerzitten. Ik ben een doorzetter en haal al heel mijn leven lang energie uit sport en avontuur.”

Reiskosten volledig vergoed

Wie Michel wilt vergezellen, kan zich verwachten aan fietsactiviteiten in groep en dagelijkse afstanden van zo'n 50 à 100 kilometer. De tandempiloot zal vooraan op de tandem plaatsnemen om te sturen, Michel achteraan. Geen onbelangrijk detail: Michel vergoedt de reiskosten. “Leeftijd en geslacht spelen geen rol”, geeft Michel nog mee. “Maar ik vind humor wel een belangrijke eigenschap. Het moet een sportieve, maar zeker ook gezellige vakantie worden!”

Wil jij mee op reis met Michel? Stuur een mailtje naar lien.vande.kerkhof@persgroep.net en we brengen je onmiddellijk met hem in contact.

Meer over Michel

sport

sportdiscipline