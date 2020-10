Meremweg krijgt publieke parking Emily Nees

07 oktober 2020

14u40 1 Bilzen Er komt binnenkort een nieuwe parking aan de Meremweg, goed voor 28 plaatsen. “Op die manier hopen we het aantal geparkeerde wagens op de weg zelf te beperken.”

De parkeerdruk op de Meremweg neemt toe. “De politie en ons stadsbestuur merkt dan ook dat er steeds vaker kleine ongevallen gebeuren”, zegt burgemeester Johan Sauwens. “Kruisen is er moeilijk en auto’s komen er soms vast te zitten. Ook voor vrachtwagens en bussen is het lastig om daar te passeren. Om het aantal wagens op de rijweg in te perken, willen we 28 parkeerplekken voorzien om lang te parkeren aan de Meremweg.” De parking komt op het perceel tussen de huisnummers 37C en 39 te liggen.