Meer dan 60.000 bezoekers op

beachclub Baouzza verwacht LXB

31 mei 2019

12u00 0 Bilzen Voor het tweede jaar op rij kan je een zomerse sfeer ontdekken bij Baouzza, een beachclub van een 750 vierkante meter langs het Albertkanaal in Bilzen. Drie maanden en half zal het bruisen in de strandclub met een capaciteit van 1200 feestvierders per dag. “Vorig jaar telden we meer dan 62.000 unieke gasten”, laat Kris Vanhoyland (52), de zaakvoer van Baouzza, weten. “Ze komen om zich eens goed te amuseren in een zomers decor waar veel te bleven valt.”

Ambiance

De beleving en ambiance worden grotendeels bepaald door de optredens ede muziekgenres die aan bod komen. “We programmeren 70 artiesten die elk in hun genre borg staan voor sfeer. Zo hebben we Sam Goris, dj Victor Verhulst, Willy Sommers en Reggi kunnen strikken. We plannen een foute beachparty met foute muziek. We voorzien negen thema- avonden en acht Salsa-events.”

Het publiek

Ook het interieur draagt bij tot de zomerse sfeer. “Midden Baouzza hebben we een zwembad aangelegd waar velen al of niet met veel kleren aan in gaan springen”, bekent Kris Vanhoyland. “Het zwembad is een topper. De hele beachclub is omheind met duurzaam en gelabeld hout. Boven de togen is een strodak voorzien. Kwestie van een zuiderse en warme sfeer op te roepen.” Op Baouzza worden speciale bieren waaronder heel wat alcoholvrije dranken geserveerd alsook rum, gin’s en cocktails. “Hier komen meer vrouwen dan mannen over de vloer”, werpt Kris Vanhoyland op. “We recutreren het publiek in de eigen regio maar we maken Baouzza ook bekend in de regio Maastricht. “Vorig jaar namen Nederlanders 30 procent van onze gasten voor hun rekening, nu hopen we op een toename met 10 procent. Op facebook vinden bijna 34000 mensen Baouza leuk, en we tellen momenteel 38.600 volgers op facebook.” Rond Baouzza is een parking aangelegd die plaats biedt aan 600 wagens. Alleen al voor de parking trok Vanhoyland 50.000 euro uit. De bouw en uitrusting van de beachclub kostte 800.000 euro.

Veiligheid

Acht personen zijn voltijds tewerkgesteld voor de opbouw en het runnen van Baouzza. Ze krijgen assistentie van 45 jobstudenten. Extra aandacht gaat uit naar de beveiliging van de club. “Voor het eerst gaan veiligheidsmensen met honden patrouilleren op de parking”, legt Kris Vanhoyland uit. “Op en rond Baouzza hangen 22 camera’s. Ik laat niks aan het toeval over. Hout vast houden, vorig jaar werden nul diefstallen uit wagens of inbraken op de beachclub vastgesteld”, besluit de zaakvoerder.