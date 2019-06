Marokkaanse familie met open

brief tegen negativisme en haat LXB

12 juni 2019

15u47 0 Bilzen Aan de vooravond van de herverkiezingen in Bilzen komt de Marokkaanse familie Kalaai, Bilzenaren in hart en ziel, uit liefde voor hun stad met een opmerkelijk initiatief. Ze post een open brief op Facebook. Hierin trekt ze van leer tegen het negativisme en de angst die volgens de familie omgezet worden in haat.

“We zijn niet politiek actief maar zwijgen is niet langer een optie”, zegt Mouloud Kalaai (47), spoed- en bedrijfsarts uit Bilzen, die in naam van z’n familie spreekt. Hun brief wordt veel gedeeld op Facebook. De reacties zijn overwegend positief: geweldig, doe zo voort, respect!

Hulp van buitenaf

“We durven zeggen waar het op staat”, vult Mouloud aan. “We wonen in een stad waar hoop, verdraagzaamheid en positivisme loont. In het heetst van de strijd rond de verkiezingen worden deze waarden plots genegeerd. Het negativisme en angst worden omgezet in haat”, vindt hij. “Het is triestig dat enkele Bilzerse politici zelfs hulp van buitenaf moeten inroepen. Hebben ze te weinig inhoud?”

Een kermisattractie

Hij verwijst naar de nationale kopstukken die op de woensdagmarkt de campagne van hun lokale lijsttrekkers komen steunen. “Een kermisattractie”, voegt een oudere broer van Mouloud Kalaai eraan toe. “Wat komen ze hier doen? De Bilzenaar is er niet mee gediend. Het is een manoeuvre om de Bilzenaar van de echte problemen af te leiden.” In de open brief vindt de familie het taalgebruik van politici zorgwekkend. “Helaas, doen sommige politici uit Bilzen, tegen beter weten in, mee aan deze trend”, werpt Mouloud op. “Het is triestig dat bepaalde politici onwaarheden en fake nieuws verspreiden op sociale media. Politici zien hun kans om chaos te brengen in het denken van de Bilzenaar. Hierdoor wordt de aandacht afgewend van de echte vragen waarmee de Bilzenaren zitten.” De open brief eindigt met een oproep: “Bilzenaren moeten zich blijven verzetten tegen alle vormen van haat. Het maakt de samenleving onleefbaar! Bilzen heeft zich altijd verzet tegen alle vormen van extremisme. Dat doen de Bilzenaren samen.”