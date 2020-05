Man riskeert 3 jaar cel nadat hij knalvuurwerk naar appartement van ex van zijn partner gooit VCT

07 mei 2020

15u32 0 Bilzen Een man uit Oudsbergen riskeert een celstraf van drie jaar omdat hij op 1 februari knalvuurwerk onder een geparkeerde auto gooide voor het flatgebouw van de ex van zijn partner M. (21) in Bilzen. Dat gebeurde nadat een discussie over de verblijfsregeling van het minderjarig dochtertje van het voormalig koppel volledig uit de hand was gelopen. De ontploffing veroorzaakte heel wat schade. “Het is fout wat ik gedaan heb, het was een stommiteit.”

J. uit Oudsbergen gaf voor de strafrechter in Tongeren toe dat zijn emmer vol was gelopen toen hij op 1 februari in dronken toestand naar het appartementsgebouw aan het Burgemeester Haffmansplein in Bilzen trok. De spanningen met de ex van zijn partner M. (21) waren zeer hoog opgelopen. “Er gebeurde constant wel iets. Hij kwam dingen bij ons weghalen, een grasmachine bijvoorbeeld. Of hij stak de banden van de auto lek. We hebben daarvan aangifte gedaan bij de politie, maar het haalde allemaal niets uit.”

Heel wat schade

Ook de bezoekregeling rond het minderjarig dochtertje van het ex-koppel liep bijzonder moeizaam. De ex van M., die eerder al zeer agressief uithaalde naar de vrouw waardoor ze een blijvende invaliditeit opliep, liet hen zelfs niet weten waar hij woonde. Maar J. was dat via een omweg toch te weten gekomen.

Hij trok met een voetzoeker, een ‘klein zwart bommetje’ met een lontje dat hij voor Nieuwjaar online had gekocht, naar het appartementsgebouw van de man in Bilzen. Daar gooide hij het knalvuurwerk onder een geparkeerde auto. De ontploffing veroorzaakte heel wat schade aan het voertuig. Ook de glazen toegangsdeur en de buitenverlichting van het appartementsgebouw werden beschadigd.

Hallucinante straf

De aanklager vorderde een celstraf van drie jaar voor de Oudsbergenaar. “Dat is een hallucinante straf voor deze feiten”, foeterde Bert Partoens, de raadsman van J. “Mevrouw werd jarenlang mishandeld door haar ex. Er was daar dus veel meer aan de hand. Hij is op een bepaald moment over zijn kookpunt gegaan en heeft zich gemoeid in een geschil dat niet het zijne was.” De raadsman vroeg een werkstraf voor J., die al jaren vast werk heeft.

Partner niet op de hoogte

Ook voor zijn partner M. (21) vorderde de aanklager een celstraf van drie jaar. Maar de vrouw benadrukte dat zij niet wist dat J. het ‘bommetje’ op zak had. “Ik heb wel met de auto gereden. Ik vond dat ik dat moest doen, omdat hij gedronken had. Maar ik wist niet dat hij dat bommetje mee had genomen.” Haar raadsman vroeg de vrijspraak. “De aanklager verwijst naar een sms-bericht van mijn cliënte, maar dat wordt in een volledige verkeerde context geplaatst. Er is geen enkel bewijs dat zij wist wat hij daar ging doen.” Ook beklaagde J. ontkende dat zijn partner wist dat hij vuurwerk op zak had.

De spanningen rond de verblijfsregeling van het minderjarige kind zijn intussen opgelost. Beide partijen hebben via bemiddeling de nodige regelingen kunnen treffen. “Er zijn nu minder discussies en het loopt goed”, sloot M. af.

Vonnis volgt op 4 juni.