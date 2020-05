Man riskeert 15 maanden cel nadat discussie tussen fietser en ruiter tot zware agressie leidt: “Gelukkig droeg die fietser een helm” VCT

29 mei 2020

13u44 0 Bilzen Een 48-jarige man uit Bilzen riskeert een celstraf van 15 maanden omdat hij op 26 april een fietser hard aanpakte. De agressie volgde na een confrontatie tussen de 19-jarige zoon van de man toen die met zijn paard op een veldweg reed, waardoor de fietser hem niet kon voorbijrijden.

De aanklager bestempelde de zaak als zinloos geweld. Vader P. (48) had een telefoontje gekregen van zijn 19-jarige zoon, nadat die een zware discussie had met een fietser op een veldweg, omdat de man hem niet kon passeren. De vader sprong met een buurman in de wagen, reed de fietser klem en haalde hard uit naar het slachtoffer.

Werkonbekwaam

“Volgens getuigen is hij als een gek uit de auto gesprongen en is hij onmiddellijk beginnen te slaan. Het slachtoffer kreeg ernstige klappen op het achterhoofd en in het gezicht. Getuigen beschrijven dat hij met beide vuisten op het hoofd sloeg en ook stampte op de rug van de fietser. Gelukkig droeg de man een fietshelm, anders hadden de gevolgen ernstiger kunnen zijn.” De fietser was na de aanval 12 dagen werkonbekwaam. Naast de celstraf van 15 maanden vorderde de aanklager ook een boete van 800 euro.

De advocaat van de veertiger betwistte de slagen niet, maar haalde wel aan dat de fietser zelf ook niet vrijuit ging in de zaak. “De fietser had een kort lontje en wilde zelf agent spelen. De man was op 16 april ook al twee ruiters tegengekomen die apart reden door de coronamaatregelen. Hij sprak die mensen toen ook aan en gedroeg zich agressief. Er werd toen klacht neergelegd. Ook op 26 april gedroeg de fietser zich weer agressief en stampte hij naar het paard.”

Excuses

Volgens de raadsman leidde dat gedrag tot de woede-uitbarsting bij zijn cliënt. “Ik wil me daarvoor excuseren”, sloot de veertiger af. “Dat was niet de bedoeling. Ik wilde gewoon verhaal halen om dan eventueel klacht neer te leggen.”