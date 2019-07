Man rijdt onder invloed van cannabis naar het werk RTZ

16 juli 2019

10u49 0 Bilzen De politie van de zone Bilzen, Hoeselt en Riemst heeft dinsdagochtend een bestuurder aan de kant gezet. Hij bleek onder invloed van drugs te zijn.

De agenten hielden de man ergens tussen 4 en 6 uur tegen in het kader van de BOB-campagne, al is het niet duidelijk waar dat precies gebeurde. De bestuurder, die op weg was naar het werk, legde een positieve speekseltest af. Dit wil zeggen dat hij cannabis gebruikt had.

Het rijbewijs van de 31- jarige Hasselaar werd meteen ingetrokken voor een periode van vijftien dagen. Hij zal zich moeten verantwoorden voor de politierechter.

De agenten haalden in totaal zes bestuurders naar kant. Geen van hen — ook de dertiger niet — had gedronken.