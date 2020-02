Man gooit zwaar vuurwerk naar woning en auto van ex MMM

12u45 0 Bilzen In Bilzen aan het Burgemeester Haffmansplein heeft zaterdagavond een kleine ‘explosie' plaatsgevonden. Een man had knalvuurwerk richting het huis van zijn ex-partner gegooid met schade tot gevolg. Hij werd dezelfde avond nog opgepakt.

De schade aan het appartement is duidelijk zichtbaar. Eén bom vergelijkbaar met de gekende ‘Cobra’s' knalvuurwerk werd richting het portaaltje gegooid. Een tweede exemplaar kwam onder het voertuig van de bewoonster terecht.

Het glas van de toegangsdeur sneuvelde en de achterbumper van de wagen raakte ook beschadigd. Een getuige kon nog een nummerplaat noteren van een wegrijdende auto waarna de politie een onderzoek startte.

De man kon later opgepakt worden door de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo. Het gaat om een relationele ruzie waarbij de stoppen van de man doorsloegen. Hij is verhoord door de politie. Het parket is ook op de hoogte gebracht en ontfermt zich mee over de zaak. Het is nog niet duidelijk of hij voor de onderzoeksrechter werd geleid. Niemand raakte gewond.