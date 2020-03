Man bedreigt partner en gaat dan door het lint: politie kan agressor na uren overmeesteren Marco Mariotti

05 maart 2020

12u17 32 Bilzen Aan het Kerkplein in Eigenbilzen heeft een man donderdagvoormiddag onrust veroorzaakt toen hij onder meer met een mes op het balkon van een appartement stond te zwaaien. Een ruzie met zijn vriendin escaleerde die ochtend met dreigementen tot gevolg. Hij verschanste zich urenlang op de bovenverdieping, maar gaf zich rond 15 uur over.

Het bewuste koppel uit Eigenbilzen is nog niet héél lang samen. Maar wat vast staat is dat de dame uit Eigenbilzen en haar vriend uit Antwerpen eind februari uitbundig carnaval vierden. Wat er donderdagochtend dan toch misliep, is niet duidelijk.

De vrouw woont boven café de Hartenberg met haar kinderen. Haar partner zou in de buurt wonen, ook in Eigenbilzen. De Antwerpenaar zocht haar donderdagmorgen op in haar appartement waar een ruzie escaleerde. Hij zou haar hebben bedreigd, waarna ze tijdig kon ontsnappen uit haar eigen appartement. Toevallige passanten hadden haar erbij geholpen.

Keukenmes

Haar partner bleef daarop in de woning, en dreigde ermee van het balkon te springen. Hij zwaaide met een groot keukenmes en was door het dolle heen. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en sloten de baan af. In een mum van tijd werd zowat heel het dorp afgesloten van de buitenwereld. Winkels bleven dicht, het verkeer mocht via geen enkele invalshoek nog door én inwoners die terugkeerden van hun werk mochten nog niet naar huis.

De politie slaagde er met moeite in om op de man in te spreken. Om de haverklap hoorde je de agressor van op het balkon over het plein roepen. Of hij onder invloed was van drank, was niet duidelijk. Speciale eenheden van de politie kwamen ter plaatse en zelfs een sluipschutter zette zich paraat om eventueel in te grijpen als de man zou uithalen met het mes.

Een tijdlang leek er geen beweging in de hele zaak te komen tot rond 14.30 uur de hulp werd ingeschakeld van de vriendin en nog een ander familielid. Zij werden door de politie begeleid en hielden contact met de man. Dat gebeurde wellicht telefonisch. Niet veel later gaf de man zich over. Rond 15 uur kon de mugarts en een ambulance naar het appartement rijden om de man te onderzoeken en later onder politiebegeleiding te worden afgevoerd voor uitgebreid verhoor.