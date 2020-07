Man (82) kritiek nadat hij verstrengeld raakt in freesmachine Birger Vandael

17 juli 2020

21u32 1 Bilzen Een 82-jarige man uit Bilzen is vrijdagnamiddag levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij klem kwam te zitten in een freesmachine.

De man was aan de slag in een moestuin aan de Baanhofstraat in Kleine-Spouwen, in Bilzen. Daar wilde hij enkele werken uitvoeren met behulp van een freesmachine, een toestel op twee wielen.

Toen de man niet op het afgesproken uur thuiskwam, besloot zijn echtgenote om een kijkje te gaan nemen in de moestuin. Toen ze hem vond, bleek hij deels verstrengeld te zitten in de roterende onderdelen van de freesmachine.

De man, die ook een hoofdwonde had, kreeg de eerste zorgen toegediend door een verpleegster die toevallig passeerde. De hulpdiensten brachten hem vervolgens in kritieke maar stabiele toestand over naar het ziekenhuis.