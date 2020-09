Man (72) grist achtergelaten portefeuille mee, maar wordt betrapt MMM

16 september 2020

18u59 0 Bilzen De politie heeft een winkeldief staande gehouden in een supermarkt aan de Pijpenpoort in Bilzen. De 72-jarige man had een achtergelaten portefeuille met cash geld aan de kassa meegenomen. Hij was niet aan zijn proefstuk toe.

Op beelden van de bewakingscamera’s was duidelijk te zien hoe de oudere man de achergelaten portefeuille verborg in een stapeltje reclamefolders en vervolgens ermee de winkel verliet.

In de portefeuille stak een grote som cash geld. Gisteren werd de verdachte in het gezelschap van zijn vrouw opnieuw opgemerkt in de winkel en herkend door het personeel. De verdachte werd opgepakt en uitgebreid verhoord.

De man bleek nog geseind te staan met probatiemaatregelen, die hij schond door het plegen van de diefstal. De man werd onmiddellijk gedagvaard via de M-procedure. Door deze procedure wil het Parket Limburg een lik-op-stuk beleid voeren voor bepaalde strafrechtelijke feiten. De 72-jarige dader mocht uiteindelijk beschikken en zal zich binnenkort moeten verantwoorden.