Man (58) spuwt richting winkelbediende nadat hij wordt aangesproken over ‘social distancing’ Marco Mariotti

31 maart 2020

16u28 0 Bilzen Een 58-jarige Riemstenaar heeft richting een winkelbediende gespuwd nadat zij hem aansprak over de te bewaren afstand omtrent de coronamaatregelen. De man reageerde geagiteerd, spuwde richting haar maar raakte haar niet. Hij werd opgepakt en moest 350 euro boete betalen.

De afgelopen dagen stelde de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst vier maal inbreuken vast op de gezondheidsvoorschriften in de strijd tegen het coronavirus, gaande van feestjes tot spugen.

Vanmorgen om 9.30 uur werd de politie opgeroepen voor een incident aan een warenhuis in Riemst. De winkelbediende had een klant erop gewezen dat hij een veilige afstand diende te bewaren naar de andere klanten toe. De 58 jarige man uit Riemst reageerde geagiteerd, nam plaats op een overdreven afstand en spuwde in de richting van de winkelmedewerkster.

“Zij werd hierbij gelukkig niet geraakt", zegt Bruno Coppin van het parket. “De man werd gearresteerd, overgebracht naar het politiebureel en verhoord.” In overleg met het parket Limburg, werd een onmiddellijk te betalen boete opgelegd van 350 euro. De man zag zijn fout in maar zal bestuurlijk aangehouden blijven tot na sluitingstijd van het warenhuis.

Feestjes onderbroken

Zaterdagnacht beëindigde de politie een feestje in een woning in Bilzen. Sommige feestvierders probeerden nog snel weg te glippen maar bij nazicht van de woning en de aanhorende tuin, arresteerde de politie vijf jongeren. Ze ontvingen elk een boete van 250 euro.

Maandagnacht werd opnieuw een feestje beëindigd in een woning in Hoeselt. In totaal negeerden 12 personen de gezondheidsvoorschriften tegen de verspreiding van het coronavirus. Zowel de eigenares van de woning als 10 andere meerderjarige feestvierders kregen een boete van 250 € opgelegd. Voor één minderjarige persoon werd er proces-verbaal opgesteld, dat zal worden behandeld door het Limburgse jeugdparket.

Politie en parket benadrukken opnieuw dat de gezondheidsvoorschriften strikt noodzakelijk zijn in de strijd tegen het coronavirus. “Enkel samen kunnen we zorgen voor kwetsbare personen en het werk van dokters en ziekenhuizen verlichten”, klinkt het. . Alle nuttige tips zijn te vinden op www.info-coronavirus.be