Man (41) zonder geldig rijbewijs rijdt onder invloed van drugs Emily Nees

26 juli 2020

19u36 1 Bilzen De politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft vrijdagvoormiddag een man gevat. De 41-jarige Lanakenaar reed te snel, had geen rijbewijs op zak en bleek onder invloed van cocaïne en THC.

Tijdens een snelheidscontrole aan de Alden Biesensingel in Bilzen heeft de politie een man betrapt uit Lanaken. Een speekseltest wees uit dat hij onder invloed was van cocaïne en THC. Daarnaast kon hij geen geldig rijbewijs voorleggen, omdat hij het naar eigen zeggen had verloren. In feiten moest hij nog een rijverbod opgelegd krijgen naar aanleiding van eerdere inbreuken. Het voertuig werd voor 15 dagen geïmmobiliseerd.

103 snelheidsovertreders

Ook werd er een 58-jarige Luikenaar gecontroleerd. Hij bleek al sinds 2014 rond te rijden zonder een geldig rijbewijs. Een kennis van de man kwam hem nadien ophalen. In totaal stelde de politie in anderhalf uur vast dat 103 van de 683 voertuigen sneller reden dan de opgelegde limiet van 90 km/u.