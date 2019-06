Linkse partijen krijgen klappen: ”Alles draaide rond de strijd om de sjerp” LXB

16 juni 2019

12u00 0 Bilzen Groen van Johan Danen en Bilzen Bruist met Guy Swennen als kopman hebben klappen gekregen.

De twee kopstukken verklaren de tegenvallende resultaten door het feit dat de herverkiezing volledig rond de strijd om de sjerp draaide tussen Johan Sauwens (TOB) en Bruno Steegen (Beter Bilzen).

“Voor onze partij is de uitslag tegelijkertijd zon en wolken”, stelt Johan Danen. “Zon omdat we met een zetel stand hebben gehouden, in oktober hadden we ook een zetel. Er zijn ook wolken omdat we de gehoopte tweede zetel waarvoor we vorige keer vijf stemmen te kort kwamen, niet hebben binnengehaald.”

Als herverkozen parlementslid zal Johan Danen in het parlement een initiatief nemen om de wet te veranderen. “Zodat bij lokale verkiezingen de grootste partij eerst aan zet is.”

Bilzen Bruist ging in 2018 van 5 naar 3 zetels in de gemeenteraad. Nu verliest de lijst nog eens twee zetels en blijft er dus eentje over. “We zijn het slachtoffer van de zogenaamde kanseliersverkiezing (wie wordt burgemeester?)”, stelt Guy Swennen. “Er hebben externe factoren gespeeld waar we geen vat op hadden. De omstandigheden waarin deze verkiezingen hebben plaatsgevonden waren uitzonderlijk.”