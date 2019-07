Limburger Wouter in Switch: “Buschauffeur is mijn droomjob” BVDH

08 juli 2019

13u24 0 Bilzen In een nieuwe week van het televisieprogramma Switch op Eén doet één Limburger mee. Wouter Lieven (24) is afkomstig uit Bilzen en werkt bij De Lijn. Hij beschouwt zijn beroep als buschauffeur als zijn droomjob.

Quizmaster Adriaan Van den Hoof maakt er een gewoonte van om de vijf kandidaten van deze week enkele originele vragen te stellen bij wijze van introductie. Zo geeft Wouter toe dat hij in Hasselt een vaste gesprekspartner heeft op de bus en dat de 75-jarige man toch vooral graag over zijn koeien praat. Verder vallen er nog wel wat leuke dingen te vertellen over Wouter. Zo is hij supporter van Sint-Truiden en Liverpool. Hij woont samen met Brenda, die op haar beurt een vrachtwagenchauffeur is. Het koppel leerde elkaar – zoals wel vaker anno 2019 – kennen via Tinder.

Switch komt elke weekdag om 20.40 uur op Eén. De vijf deelnemers strijden om de dagelijkse prijzenpot van 1.000 euro.