Lijst Groen met elf nieuwe kandidaten

naar verkiezingen op 16 juni in Bilzen LXB

22 mei 2019

16u45 7 Bilzen Partij Groen heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen op zondag 16 juni in Bilzen - de Raad van State verklaarde de verkiezingen van oktober 2018 ongeldig als gevolg van onregelmatigheden die zich voordeden in een aantal stem- en telbureaus - een lijst met 31 namen (31 verkozenen in de gemeenteraad) bij de vrederechter binnengebracht. Vergeleken met de lijst van oktober 2018 komen elf nieuwe kandidaten op. Of een derde van het totaal.

Elf nieuwe

Elf kandidaten, die vorig jaar nog op de lijst stonden, haken af. “Een aantal van hen is kennelijk niet mee met het groene verhaal”, legt Bert Verleysen, die opnieuw op komt, uit. “Anderen haken af omdat ze ontgoocheld zijn dat de partij geen twee zetels heeft kunnen behalen. De oneerlijk verlopen verkiezingen zijn voor weer anderen het signaal om niet meer op te komen.”

Sterke groep

De nieuwe kandidaten zorgen voor een meerwaarde bij Groen, vindt Verleysen. “We hebben een sterke groep”, bekent hij. “Het zijn mensen die bewust voor ons verhaal kiezen. Ze geloven in een andere politieke cultuur die we als partij voorstellen: betrokkenheid van de burgers bij beslissingen, de strijd tegen (kinder)armoede, meer sociale woningen, meer groenvoorzieningen en aandacht voor het klimaat en milieu.” Groen legt tijdens de campagne die slechts drie weken duurt (van 26 mei tot 16 juni) de focus op persoonlijke contacten met de Bilzenaren. “We doen dat in de wijken en komen met een zitbank. We nodigen mensen uit om met ons van gedachte te wisselen”, besluit Bert Verleysen van Groen, die resoluut gaat voor een tweede en mogelijk zelfs derde zetel in de toekomstige gemeenteraad.