Leerlingen provinciale school maken

ALS- patiënt mobieler en zelfstandiger “Ik ben nu mobieler, een wereld van verschil” LXB

11 juni 2019

12u00 0 Bilzen Een meisje en vijf jongens uit het zesde jaar mechanische vormgeving aan de Provinciale Secundaire School Bilzen (PSSB) hebben een hulpstuk ontworpen en gemaakt die het leven van Pierre Slegers (68) uit Munsterbilzen gemakkelijker maakt. Sinds eind vorig jaar werd bij hem de spierziekte ALS vastgesteld. Hierdoor is het stappen zonder steun quasi onmogelijk. Hij verplaatst zich met een elektrische scootmobiel. Alleen, hij kan er niet altijd mee terecht in een winkel, café of op een terras. De leerlingen hebben een oplossing bedacht. Aan z’n scootmobiel hebben ze een constructie aangebracht waardoor hij z’n looprek op eigen kracht eraan kan hangen en afnemen. “Het maakt een wereld van verschil”, stelt Pierre Slegers.

Mobieler

“Ik het het uitgetest, en het werkt perfect”, vult hij aan. “Nu kan ik zonder hulp van anderen met het looprek tot op een terras geraken. Ik kan zelfstandig boodschappen doen. Het hulpstuk ziet er niet ingewikkeld uit. Het is gebruiksvriendelijk. Het hindert niet als ik met de scootmobiel weg ga. Ik kan zonder probleem de rollator in het systeem glijden en weer uitnemen. Ik kan hen niet genoegd bedanken, ze maken me mobieler. Ik ga hen eens goed trakteren”, vertrouwt Pierre Slegers ons toe.

Mensen helpen

“Ik kreeg kippenvel toen hij het systeem uitprobeerde”, bekent Jef Van Lishout (18), één van de zes laatstejaars die mee het hulpstuk heeft bedacht. “Het geeft een zalig gevoel wanneer je ziet dat hij nu met de rollator op plaatsen kan komen waar het met de scootmobiel onmogelijk is. Ik ben juist mechanische vormgeving gaan volgen om mensen te helpen.” Het bedenken van de glijder ging vlot, aldus Van Lishout. “Een stalen constructie zou te zwaar zijn voor de scootmobiel”, getuigt hij. “We kozen voor lichtere materialen: aluminium en kunststof!”

De eenvoud

Pierre Slegers, een oud-leerlingen aan de toenmalige gemeentelijke secundaire school (nu PSSB) kwam Camille Thijsen tegen. De laatste is een gepensioneerd leraar aan de school waarvoor hij nog veel doet. Pierre sprak hem aan en vroeg of de leerlingen niks konden uitdokteren dat hem mobieler zou maken en z’n zelfredzaamheid verbeteren. En de bal ging aan het rollen. “Met enkele leraren zijn we bij Pierre thuis geweest om beter in te schatten wat hij nodig had”, zegt Luc Valkeneers, technisch coördinator bij de PSSB. “Met de leerlingen zijn we gaan brainstormen en hebben een draagsysteem bedacht. Het is een eenvoudig hulpstuk. De kracht ervan zit juist in de eenvoud.”

Hulpvragen

De provinciale school is niet aan z”n proefstuk toe. Eerder hebben leerlingen een rolstoel uitgerust met een rem die voorkomt dat de persoon in de rolstoel bij het bergop rijden niet plots achteruit schiet, een brillenhouder, een kunststofhand en een gsm-houder voor op een rolstoel! “Onze school maakt deel uit van de maatschappij”, aldus Luc Valkeneers. “We confronteren jongeren ook met de andere kant van het leven. Hun eigenwaarde stijgt, het geeft hen een boost dat ze zich nuttig kunnen maken door andere te helpen.”