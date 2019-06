Leerlingen provinciale school

Bilzen houden klimaatmars LXB

05 juni 2019

12u00 0 Bilzen Vanmorgen hielden 45 eerstejaars aan de Provinciale Secundaire School Bilzen (PSSB) een klimaatmars. Ze stapten met borden, waarop kernachtige slogans en oneliners stonden, van Munsterbilzen waar hun school ligt naar het stadhuis hartje Bilzen. Daar hebben Audrey, Frauke en Loren - alle drie de meisjes zijn 13 jaar oud en ze liggen aan de basis van klimaatacties op hun school- een petitie met tientallen handtekeningen overhandigd aan burgemeester Frieda Brepoels. “Er is één zaak dat ons allemaal bindt: we leven samen op deze aarde”, lieten de meisjes horen.

Acties

“Deze aarde is onze thuis, en met die aarde gaat het minder goed”, getuigden ze. “Wat kunnen wij, als jongeren, doen voor een beter klimaat? We hebben meerdere acties op school gehouden. Zoals? We tellen 33 klassen op school, en elke klas heeft een boompje geplant. Het zijn allemaal inheemse bomen. Zo zorgen we voor méér groen op school.” Vandaag hielden de leerlingen een tweede actie: een klimaatmars die in het teken van “We love the earth, it is our planet” stond. Burgemeester Frieda Brepoels vindt het positief wanneer de jeugd zelf de handen uit de mouwen steekt om iets te doen tegen de opwarming van de aarde. Burgemeester en schepen overliepen de acties die het stadsbestuur al gedaan heeft voor een beter klimaat: aanplanten van laanbomen en twee bosuitbreidingen, onkruid wordt niet meer met sproeistoffen verdelgd en zonnepanelen op gebouwen van de stad.