Landcommanderij Alden Biesen krijgt voortrekkersrol als internationale congreslocatie binnen Vlaanderen Dirk Selis

03 juni 2020

09u31 0 Bilzen Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir maakte deze week bekend dat Alden Biesen het Flanders Heritage Venue’ label van Toerisme Vlaanderen krijgt en internationaal gepromoot zal worden als inspirerende congreslocatie.

Onder de noemer ‘Create tomorrow’s heritage’ wil Vlaanderen zich nog meer profileren als inspiratiebron voor congressen en hun deelnemers. De erkenning van 9 bijkomende erfgoedlocaties helpt om deze internationale positionering te versterken en buitenlandse congressen aan te trekken naar Vlaanderen. “De internationale congresmarkt is een segment dat we graag aanspreken”, zegt algemeen directeur Patrick Cornelissen. “Niet enkel voor Alden Biesen, maar zeker omwille van de positieve regionale impact die deze activiteiten meebrengen. Dankzij dit label zetten we Limburg mee op de kaart als trekpleister voor zakelijke congressen.”

Coronacrisis

De bekendmaking van het label komt welgelegen. In tijde van deze coronacrisis is de site druk bezig met voorbereidingen te treffen om opnieuw receptieve activiteiten toe te staan. Deze werking is niet enkel van cruciaal belang voor Alden Biesen, maar ook de regionale impact voor horeca, cultuur en toerisme gerelateerde ondernemingen is niet te onderschatten. De afgelopen maanden is er hard gewerkt door het ganse team om deze erkenning mogelijk te maken, en het is niet de eerste keer dat Alden Biesen in de prijzen valt. Vorig jaar werd de Limburgse site immers al uitgeroepen tot beste congreslocatie van België.