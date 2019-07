Landbouwevenement Agricultura verwelkomt nieuw leven: kinderen in de ban van pasgeboren kuikentjes

12u00 0 Bilzen Agricultura, de grootste levende buitenboerderij van de Lage Landen, vond dit weekend plaats in Alden Biesen. 20.000 bezoekers konden er 3.500 rasdieren bewonderen. Voor het eerst sinds het ontstaan van de land- en tuinbouwdag werd er ook nieuw leven geboren.

Aan de stand van de Koninklijke Neerhofdieren Vereniging De Parel kwamen kuikentjes uit eieren gekropen die in een broedkast en onder een temperatuur van bijna 38 graden het levenslicht zagen. Rijen nieuwsgierigen waren er getuige van. Voor kinderen was het fantastisch. Ze mochten de pasgeboren kuikens in hun handen nemen en aaien. Nog tal van andere dieren stonden in de kijker met demonstraties en prijskampen. Veel bekijks hadden de zware en hoogtechnologische machines die boeren en tuinders gebruiken.

Proeverij

De bezoekers proefden van het platteland. Dat laatste mag je letterlijk nemen. De Maastrichter Allee richting het kasteel stond vol met kramen waar je jenever, fruitsappen, honing, ijs, confituur, kersen en ander lekkers uit Haspengouw kon proeven. De kinderboerderij kende bij het jonge volkje veel succes. Konijntjes op de arm nemen en aaien. Of gapen naar de stand van de roofvogels.

Agricultura is ook het decor om de allernieuwste machines voor te stellen. Uniek is de ballenpikker, een uitvinding van VDB Technics uit Genk. De machine kan volledig pc-gestuurd en automatisch 300 golfballen oprapen. Vervolgens brengt het toestel de ballen naar een put waar ze gelost en gewassen worden. Een blikvanger was ook het heringericht Engels Park met een bloementuin vol prachtige kleuren.