Lampendief loopt tegen de lamp BVDH

21 november 2019

17u27 0 Bilzen De politie Bilzen – Hoeselt – Riemst heeft in de loop van woensdag een man gearresteerd die verdacht wordt van verschillende diefstallen in doe-het-zelf-zaken. Hij stal onder meer lampen, maar liep zelf tegen de lamp. Donderdag werd de man aangehouden en overgebracht naar de gevangenis.

Woensdag omstreeks 12.20 uur werden de interventieploegen geroepen voor een heterdaad winkeldiefstal in de Brico te Bilzen, gelegen aan de Tongersestraat. De man was er aan de haal gegaan met verlichtingsmaterieel en meetapparatuur. Een getuige kon de man en zijn vluchtvoertuig beschrijven, zodat de politie onmiddellijk op zoek konden gaan naar de dader. Even later bleek dat dezelfde dader ook al een poging tot winkeldiefstal had ondernomen in de Hubo te Bilzen. Hier moest hij echter de plaats verlaten zonder buit.

Gearresteerd ondanks weerspannigheid

Door het duidelijke signalement van de man en zijn voertuig werd al snel duidelijk dat hij in de richting van Lanaken was gereden. De ploegen van de Politiezone LAMA werden onmiddellijk in kennis gesteld van het gebeuren. Zij richtten hun patrouilles naar de doe-het-zelf-zaken in hun zone. Aan de Hubo in Lanaken werd het voertuig van de verdachte aangetroffen. Ook hier had hij een diefstal gepleegd, maar ontsnappen was niet meer mogelijk. Ondanks een weerspannige poging, werd hij gearresteerd.

Bij verder onderzoek bleek dat er nog meer gestolen spullen in zijn wagen lagen. Deze spullen waren afkomstig van twee eerdere diefstallen bij doe-het-zelf-zaken in Tongeren. Deze gestolen spullen, die in totaal een waarde benaderen van rond de 1400€, zullen worden teruggegeven aan de getroffen winkeliers. Het voertuig werd in beslag genomen.