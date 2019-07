Laatste coalitie in Vlaanderen is rond: Sauwens (Trots op Bilzen) en Steegen (Beter Bilzen) sluiten bestuursakkoord LXB

03 juli 2019

12u00 0 Bilzen De kogel is door de kerk! Trots op Bilzen (TOB) van Johan Sauwens en Beter Bilzen met Bruno Steegen als kopman gaan de komende vijf jaar en half Bilzen besturen. Na de herverkiezing van zondag 16 juni zijn zij de twee grootste partijen, samen hebben ze 22 van de 31 zetels in de nieuwe gemeenteraad. Sauwens en Steegen lieten meermaals weten dat ze dezelfde ambitie hadden: zes jaar burgemeester zijn. Maar beiden hebben het op een akkoordje gegooid. De twee gaan de sjerp elk drie jaar dragen.

“Het gaat niet om de postjes, ik ben bereid om drie jaar burgemeester te zijn”, aldus Sauwens. Tot begin april 2022 zal hij de sjerp omdoen, maar schepen zijn onder Steegen die de resterende drie jaar van de legislatuur zal volmaken, wil hij niet. “Ik maak plaats voor de jongere generatie”, bekent hij. Steegen ziet geen graten om onder Sauwens het ambt van schepen te vervullen. “Ik heb er geen probleem mee”, laat hij verstaan. En met de sjerp? “Ik had de ambitie zes jaar burgemeester te zijn, het zal drie jaar worden. Ik ben al eens burgemeester geweest en ik heb nog kansen genoeg om later de sjerp voor de volle zes jaar te dragen.” Elke partij bekomt vier mandaten in het college en Trots op Bilzen levert de voorzitter van de gemeenteraad die allicht in augustus zal geïnstalleerd worden.

Een kasteel

Na het afhaken van de N-VA, die van 6 naar 3 zetels ging bij de herverkiezing van zondag 16 juni, en het uitsluiten van het Vlaams Belang voor een coalitie waren TOB en Beter Bilzen tot elkaar veroordeeld. Na tien dagen onderhandelen in het kasteel van Schoonbeek - daar woont oud-gemeenteraadslid Thierry Degrunne - werd vandaag de coalitie voorgesteld in de stadsbibliotheek van Bilzen. Symbolisch werd ze beklonken met een stevige handdruk tussen Sauwens en Steegen. “Het heeft tijd gevraagd en we hebben de tijd genomen”, aldus Sauwens. “In een rustige omgeving zijn we naar elkaar toegegroeid.” De onderhandelingen vonden midden in een hittegolf plaats. Een kasteel kan een koele plek zijn voor verhitte discussies? “Natuurlijk waren er discussies, maar geen harde woorden. De eerste gesprekken verliepen stroef”, getuigt Degrunne die mee aan tafel schoof. “Elke partij zei wat er op zijn lever lag. Stilaan groeide het vertrouwen en kwamen de partijen dichter bij elkaar. Nu heerst opluchting. Het bestuursakkoord is een feit.” En Sauwens vervolgt: “In het verleden hebben ik en Bruno bij de VU samengewerkt. Bovendien hebben we twee legislaturen geleden samen in het college gezeten. Waarom zouden we nu niet opnieuw kunnen samenwerken? Het belang van de stad en de Bilzenaren staan voorop.”

De toekomst

“Het was niet evident om tot een akkoord te komen en de meningen verschilden. Logisch, gezien een harde kiescampagne gevoerd werd en de programma’s van beide partijen niet gelijk liepen”, licht Bruno Steegen toe. “Maar we hebben elkaar gevonden. We kijken nu naar de toekomst en we maken elkaar beter. We hebben nu een sterke meerderheid om Bilzen goed te besturen en nog beter te maken. We gaan voor een positief verhaal. Het akkoord is gebaseerd op de principes van partnership en respect. Beide partijen willen als een sterk team, met veel ervaring en nieuw jong talent, bouwen aan de toekomst van een moderne open stad.” Johan Sauwens voegt er nog aan toe dat de samenwerking met de gemeenteraad een prioriteit is: “Belangrijke beslissingen komen eerst op de gemeenteraad en we geven goede voorstellen van de oppositie een kans.”

Groen: “Eindelijk, en nu naar een nieuwe politieke cultuur!”

Johan Danen, kopman van partij Groen, is blij dat er eindelijk een akkoord is, zodat er snel verder kan gewerkt worden in het belang van alle Bilzenaren. “We roepen de nieuwe meerderheid op om eindelijk werk te maken van een nieuwe politieke cultuur, waarbij de oude tegenstellingen overstegen worden en de burger actief betrokken wordt. De tijd dat burgers eens om de zes jaar naar de stembus gaan en in de tussentijd hun mond moeten houden, is definitief voorbij”, legt hij uit. En hij doet nog een tweede oproep. “Het is tijd om de rol van de gemeenteraad te versterken, zodat we over de partijgrenzen heen werk kunnen maken van de uitdagingen waar Bilzen voor staat: (kinder)armoede, mobiliteit, klimaat, natuur, zwerfvuil, vergrijzing en ruimtelijke ordening. We zullen enthousiast verder werken, waarbij de Bilzenaar ook de kans krijgt zijn of haar input te geven en waar een echt partnerschap tot stand komt tussen burger, organisaties, administratie en beleid”, besluit de enige verkozene van Groen in de nieuwe gemeenteraad.

Vlaams Belang: “Enkel carrière van twee boegbeelden telt!”

Voor Annick Ponthier, het boegbeeld voor het Vlaams Belang in Bilzen, getuigt de coalitievorming van weinig daadkracht en samenhang. “Ze toont vooral een gebrek aan durf en een toekomstgerichte beleidsvisie”, vindt de politica. Volgens haar was de inzet van de nieuwe verkiezingen alleen de carrière van Sauwens, niet de toekomst van onze stad Bilzen. Jammer dat Bruno Steegen van “Beter Bilzen” dat spelletje meespeelt, vindt ze. Verder stelt ze dat programma’s en visies die vaak haaks op mekaar staan nu resulteren in gedeelde postjes en mandaten om iedereen tevreden te stellen. Geen goede zaak voor de continuïteit van een beleid. Het Vlaams Belang keurt dit ook nu ten stelligste af, aldus nog Ponthier. “Er waren andere opties”, stelt ze. “Met gedurfde maar coherente keuzes die de stem van de Bilzenaar hadden vertaald in een ander en beter beleid. Helaas heeft men die piste niet willen bewandelen en telde alleen de persoonlijke carrièreplanning van twee boegbeelden die elkaar de voorbije jaren vooral naar het leven stonden.” De politica sluit af met een statement: “De stem van de grootste winnaar bij deze verkiezingen (Vlaams Belang verviervoudigde zijn zetelaantal, red.) wordt bijgevolg compleet miskend. Wij, en samen met ons vele Bilzenaren, betreuren dit.”