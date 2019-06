Kopstukken verkiezingen staan voor

een examen, maar uitslag is onzeker “Geen pronostiek! Que cera, cera!” LXB

16 juni 2019

12u00 0 Bilzen De kopstukken van de zes partijen die meedoen aan de herverkiezing van de gemeenteraad staan allemaal voor een examen. Het zijn de kiezers die hen een (on) voldoende of een onderscheiding gaan geven. Ze hebben een korte maar krachtige en energieverslindende campagne achter de rug waarbij ze weinig tijd hadden om op adem te komen. Op de dag van de waarheid als ze zelf hun stem uitbrengen, gieren de zenuwen hen door de kelen. De gelouterde politici hebben al meerdere verkiezingen meegemaakt en laten niet of weinig zien dat ze onder spanning staan. Bij één van de zes lijsttrekkers voelt de verkiezing aan als een eerste examen. “Ik zou pas over vijf jaar kopman zijn van m’n partij”, liet Wouter Raskin (N-VA) weten.

Nieuw in de arena

“Door omstandigheden buiten m’n wil om ben ik nu al aan zet”, vult hij aan. Huidig burgemeester Frieda Brepoels (N-VA) stond het kopmanschap af aan Raskin, zelf duwde ze de lijst. “Toch kijk ik vol vertrouwen uit naar de uitslag. Oktober hebben we een tik gekregen. Hopelijk kunnen we vandaag terug wat kentering brengen. Met een zetel winst zouden we al tevreden zijn. Ik had de handicap de degens te kruisen met uitdagers die al van in de jaren ‘80 en ‘90 aan politiek doen in Bilzen, ik ben nieuw in de politieke arena.” Johan Sauwens werd aan het stembureau in het college omstuwd door camera’s. “Het is precies of ik een formateur ben bij nationale verkiezingen”, verklaarde hij.

Een risico

“Met nieuwe verkiezingen nemen we een risico”, vulde hij aan. “De uitslag kan anders voor mij en Trots op Bilzen uitdraaien maar ik heb tijdens de campagne véél steun van de mensen gekregen. Het gevoel zit goed om een goeie score te halen. Ik voel me gesteund door véél Bilzenaren die zeggen: juist is juist! Ze vinden het juist dat als er fouten zijn gemaakt dat de verkiezingen overgedaan moeten worden. Hopelijk loopt er nu niks verkeerd. De kiesverrichtingen moeten correct verlopen.” Z’n uitdager Bruno Steegen, die de lijst Beter Bilzen trekt, hoopt dat de Bilzenaren een statement maken. “We moeten vooruit met de stad”, lichtte hij toe. “Ik heb stress, maar het is een gezonde stress. Toch heb ik vergeleken met oktober een nog beter gevoel. Er zullen protest (anti) stemmen zijn maar hopelijk beperkt”, vulde hij aan. “Er zijn wel 750 volmachten afgeleverd, wat bijzonder veel is. De kiezer kan de kaarten anders leggen maar ik ben professioneel genoeg om te beseffen dat je moet samenwerken om de stad te besturen.”

Midden in het bed

Annick Ponthier, de kopvrouw van het Vlaams Belang, had de voorbije nacht niet goed geslapen. “De zenuwen spelen me parten, de korte maar intense campagne zet je zomaar niet uit je hoofd.” Toch is ze zegezeker. “We verwachten een beter resultaat dan oktober vorig jaar”, stelde ze. Guy Swennen, kopman van Bilzen Bruist, is een gepokt en gemazeld politicus die de kunst verstaat om na de verkiezingen in het midden van het bed te liggen. “Ik heb misschien een kattenpoot op zak”, liet hij zich ontvallen. “Maar het is vooral door een samenloop van omstandigheden dat je mee kan besturen. Ik ben een politicus in hart en nieren maar ik doe niet mee aan een pronostiek. M’n motto is: que cera, cera!” Johan Danen was de enige van de kopstukken die met de fiets kwam stemmen. “Ik ben hoopvol gestemd, ik ben een positivo”, bekende hij. “Ik ben wel ongerust over de uitslag van het Vlaamse Belang. Ik zou beschaamd zijn mochten ze sterk vooruitgaan. We zijn veel huis-aan-huis geweest, en uit de gesprekken bleek dat we als partij de bekommernissen, waarmee de burgers zitten, delen.”