Koppel gewond na home invasion in Munsterbilzen BVDH

09 augustus 2019

15u19 0 Bilzen De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft drie verdachten gearresteerd die mogelijk betrokken waren bij een home invasion in de Batterijstraat in Bilzen. Het trio drong met geweld de woning binnen via de voordeur. De slachtoffers, een koppel, liepen bij de feiten allebei verwondingen op.

De feiten speelden zich donderdagavond omstreeks 19 uur af. De lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst was snel ter plaatse. De drie verdachten verlieten te voet de woning en werden even later, op aanwijzen van buurtbewoners, aangetroffen in de Herkebamstraat in Bilzen.

Politiezone Lanaken-Maasmechelen kwam in bijstand om de verdachten te arresteren en over te brengen naar het hoofdcommissariaat in Bilzen. Na contactname met het parket Limburg werd het dossier overgedragen aan de Federale gerechtelijke politie. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor de technische vaststellingen.

Zaterdag voor onderzoeksrechter

Het parket Limburg heeft een onderzoeksrechter gevorderd wegens poging tot diefstal met geweld en ongewapende weerspannigheid. Zaterdagmiddag zullen zij voor de onderzoeksrechter in Tongeren verschijnen. Het parket vraagt om hun aanhouding.