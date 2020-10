Koorzangers met mondmasker en één blazer: Alden Biesen maakt zich dit weekend op voor coronaproof Barokfest Giulia Latinne

03 oktober 2020

16u22 0 Bilzen Het Barokfest op het Bilzense domein van Alden Biesen ziet er dit jaar op 3 en 4 oktober anders uit. Het programma lag eind vorig jaar al helemaal klaar, mét een uitgebreide middaglunch op zondag. Omwille van de coronamaatregelen wordt die geschrapt, maar vinden de vier geplande concerten wel nog plaats. Ook Limburgse sopranist Ilse Eerens zal zondag aanwezig zijn.

“We gaan niet ontkennen dat deze periode een financiële dobber voor ons is”, vertelt Luc Ponet, artistiek directeur van de Bach Academie Alden Biesen. “In normale omstandigheden zouden we 250 toeschouwers kunnen ontvangen, maar dat is nu gereduceerd tot maximum 105. Ook het koor zal dit jaar in mindere mate aanwezig zijn. Zo’n 30 zangers zouden naar het domein van Alden Biesen afzakken, maar dat zijn er nu nog maar 14. Zoals iedereen op het podium en in de zaal dragen zij een mondmasker en houden ze de nodige afstand”, aldus Ponet. Ook de blazers blijven allemaal op één uitzondering na thuis.

Hoopvolle ticketverkoop

“Maar gelukkig gaat het Barokfest wél door”, klinkt het verder. “We merken aan onze bezoekers dat ook zij dat waarderen. Nu ze hun ticket op voorhand aankopen, zien we dat we toch zeker een totaal van 70 bezoekers op zaterdag mogen ontvangen. En op zondag zijn dat er zelfs een hondertal. Juist voor diegene die zich tóch in deze crisistijden aanmelden, moet het een feest worden. Coronaveilig uiteraard, maar dat kunnen we hen zeker bieden”, aldus Ponet.

Op zaterdag 3 oktober zijn er twee concerten om 20u en 22u. Zondag vinden de laatste twee op 11u en 15u plaats. Voor meer informatie over het programma kan je terecht op de website eventbrite.be.