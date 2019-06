Koninklijke harmonie Sint- Cecilia Grote

Spouwen blaast 120 kaarsjes uit LXB

03 juni 2019

12u00 0

De koninklijke harmonie Sint- Cecilia uit Grote Spouwen, één van de dertien kerkdorpen van Groot- Bilzen, bestaat 120 jaar. De jarige muziekvereniging ontstond in 1899 uit een koor dat zoals veel zangkoren naar Sint- Cecilia, de patroon van de muzikanten, werd genoemd. Het koor werd omgevormd tot een fanfare. En sinds 1958 is het een harmonie geworden met de titel van koninklijke. Vandaag telt de maatschappij 40 muzikanten. Sinds de opening van de geklasseerde Blondeswinning in Grote- Spouwen mag de harmonie oefenen in de vroegere boerderij. De jarige harmonie blijkt niet enkel terug op de voorbije 120 jaar. De mensen van de harmonie kijken vooruit. Zo stelt de harmonie z’n voortbestaan veilig met een eigen muziekopleiding. De laatste is vooral voor de kinderen uit het dorp bestemd. Op dit moment volgen 24 kinderen en jongeren wekelijks muziekles, en ze maken deel uit van een klas waar ze samenspelen. De rode draad in het al lange bestaan van de koninklijke harmonie is dat ze een rol van betekenis speelt in het dorp. Dat blijkt onder andere tijdens de jaarlijkse muziekfeesten die drie dagen duren. Ze zijn een begrip tot ver buiten de grenzen van Grote- Spouwen. Verder is er de traditionele kroegentocht op pinkstermaandag. De harmonie luistert verder nog de carnavalstoet, de processie en de 11- novemberherdenking in het dorp op.