Kleine verkiezingen, grote aandacht: nu komt ook BDW 'campagne voeren' in Bilzen

12 juni 2019

16u30 0 Bilzen Camera’s draaien, fotografen schieten plaatjes. Jawel, Bart De Wever is in Bilzen. Hij kwam er, samen met Jan Jambon en Zuhal Demir, de lokale N-VA-afdeling steunen.

De nationale N-VA-voorzitter verliet ’t Schoon Verdiep in Antwerpen even om lijsttrekker Wouter Raskin en lijstduwer Frieda Brepoels een laatste duw in de rug te geven, alvorens de Bilzenaar zondag opnieuw naar de stembus moet.

De derde stembusgang in acht maanden is het intussen al voor dik 24.000 inwoners. De vorige gemeenteraadsverkiezingen werden immers ongeldig verklaard nadat er, volgend op een klacht van Johan Sauwens (Trots op Bilzen), onregelmatigheden vastgesteld waren.

“Ik kom de kandidaten in Bilzen een hart onder de riem steken”, aldus De Wever. “Of mijn komst hier zondag het verschil gaat maken? Ik weet niet of er nu plots meer mensen op N-VA gaan stemmen, nee.”

Helaas voor de Antwerpse burgemeester had hij het weer niet mee. Toen hij arriveerde, was het dan wel gestopt met regenen, maar veel volk was er niet meer op de markt. En bij wie er wel was, liepen de meningen over het bezoek uiteen. Uit de ene hoek klonk het dat het hoog tijd was voor De Wever om eens naar Bilzen te komen, terwijl een oudere dame riep dat hij maar terug naar Antwerpen moest keren. Of het bezoek dus enig verschil zal maken in het stemhokje? Dat zal zondag moeten blijken.