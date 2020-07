Kinepolis On Tour strijkt neer in Alden Biesen Emily Nees

10 juli 2020

19u32 0 Bilzen Het is zover: de drive-in van Kinepolis houdt vandaag halt in Bilzen. Het kasteel van Alden Biesen doet daarbij dienst als openluchtbioscoop. Op het programma staan onder meer The Lion King, Patser en Marina.

Vijf dagen lang komt Kinepolis On Tour naar landcommanderij Alden Biesen. Op het grasveld, net achter de parking, is een LED-scherm geplaats van 16 op 9 meter. Volgens Kinepolis zou het “het grootste mobiele exemplaar ter wereld” zijn.

250 plaatsen

Let wel, er zijn geen spiksplinternieuwe films te zien. Maar wie graag eens Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2, Bohemian Rhapsody, The Conjuring of Beauty and the Beast op een unieke locatie wil bekijken, is hier dus op het juiste adres.

Al zijn de plaatsen beperkt, want slecht 250 wagens mogen tegelijkertijd plaatsnemen op het terrein. Een ticket bedraagt 25 euro.