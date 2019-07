Kinderen baas in Bilzen tijdens festival Tureluurs Lien Vande Kerkhof

23 juli 2019

09u39 0 Bilzen Een opmerkelijke oproep van het Bilzense stadsbestuur voor iedereen die prettig gestoord is en tussen de 3 en de 12 jaar oud: op zondag 11 augustus worden kinderen verzocht de stad voor één dag helemaal over te nemen.

De zomervakantie is bijna halfweg en dat is zéker en vast geen reden tot treuren: de stad Bilzen maakt zich namelijk op voor een nieuwe editie van ‘Tureluurs’. De organisatie belooft er ook dit jaar een ‘monsterlijke editie’ van te maken. Naast springkastelen, spelletjes, toeters en véél bellen kunnen (knotsgekke) kinderen zich verwachten aan een feestje van formaat met een heuse kinderdisco en een optreden van de razend populaire cast van #likeme. Maar ook de minder grote of gekkies en druktemakers komen aan hun trekken met een reeks ‘prikkelloze’ spelletjes. Veiligheid staat centraal: voor één keer kan jong en oud gewoon op straat ravotten. (Groot-)ouders trouwens zijn ook welkom. Tenminste, als ze braaf zijn…