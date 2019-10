Kerk in Schoonbeek sluit tijdelijk deuren door zwamvorming in steunbalken Lien Vande Kerkhof

24 oktober 2019

09u50 0 Bilzen Uit een recent onderzoek in de kerk van Schoonbeek blijkt dat zwamvorming in de houten steunbalken resulteert in mogelijke stabiliteitsproblemen. “Uit voorzorg werd in overleg met het kerkbestuur beslist om de kerk voor onbepaalde tijd te sluiten”, zegt burgemeester Johan Sauwens.

Uit een recente analyse van een studiebureau blijkt dat die houten steunberen momenteel zwamvorming vertonen, ondanks de renovatie in 2015. “Dit kan zorgwekkend zijn voor de stabiliteit”, vertelt Johan Sauwens. “De resterende sterkte is op dit moment slechts een fractie van de ontwerpsterkte. Daarom werd in overleg met het kerkbestuur beslist om de kerk uit voorzorg voor onbepaalde tijd te sluiten. Er werd een expertenbureau aangesteld om de exacte oorzaak te achterhalen en een structurele oplossing te zoeken.”

Alternatieve locaties

“Om de kerkelijke vieringen, repetities en bijeenkomsten van verenigingen zo weinig mogelijk te verstoren, zochten we alternatieve plaatsen", meldt Albert Aerden van Kerkbestuur Bilzen. “Zo zullen de kerkelijke vieringen op zondag om 9.30 uur voortaan plaatsvinden in de kerk van Beverst. Alle informatie over wijzigingen wordt bekendgemaakt via het parochieblad en het infobord aan de inkomhal van de kerk in Schoonbeek.”

Moderne uitstraling

De Onze-Lieve-Vrouw Maagd der Armenkerk aan de Schoolstraat in Schoonbeek werd in 1993 geopend. De kerk heeft een moderne uitstraling, met de betonnen toegangspoort en paraboolvormige voorgevel. De zaalkerk wordt gedekt door een veelhoekige lichtkoepel van prefab houten spanten.