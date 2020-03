Katholiek secundair onderwijs zet in op taken: “We willen de leerlingen uit vakantiemodus houden” Emily Nees

16 maart 2020

12u18 1 Bilzen De scholengemeenschap voor katholiek secundair onderwijs Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt houdt de leerlingen bezig met taken. “We moeten de leerlingen absoluut uit vakantiemodus houden”, klinkt het. “Maar we willen ze ook niet overbelasten.”

“We hebben eind vorige week met de directie van de vier scholen samengezeten om duidelijke afspraken te maken”, zegt Nico Sillen, directeur van de scholengemeenschap voor katholiek secundair onderwijs Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt. De leerlingen krijgen voortaan taken om in tijden van corona hun weekdagen mee te vullen.

“We houden daarbij zeker de belasting van de leerlingen in de gaten”, benadrukt Sillen. “We moeten ze absoluut uit vakantiemodus houden. Maar van de andere kant willen we onze leerlingen ook niet overbelasten. Dat evenwicht moeten we dus goed bewaken.”

Geen paasexamens

Ondertussen heeft elke school een specifieke aanpak op poten gezet. “Iedere week krijgen de leerlingen voor elk vak een opdracht via Smartschool. Die taken zijn gebaseerd op leerstof die de kinderen reeds hebben gekregen”, klinkt het bij Veerle Vandewal van het Sint-Lambertuscollege in Bilzen. “Wie met vragen zit, kan op dat platform een bericht sturen naar de leerkracht in kwestie. We bekijken of er de mogelijkheid is om dat binnenkort door middel van een video te doen. Maar dat moeten we even uitzoeken, aangezien niet alle kinderen van onze eerstegraadsschool er vertrouwd mee zijn”, zegt Vandewal.

“Normaal gezien hadden de leerlingen deze week nog les en dan twee weken paasexamens”, vertelt Vandewal. “Die vallen uiteraard weg. We plannen niet om de examens na de paasvakantie te doen. We bekijken binnenkort hoe we dat concreet zullen oplossen.”