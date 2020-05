Jouw communie- en lentefeestoutfit toch in de krant? Xinne (7) en Mirthe (12) schitteren alvast voor onze lens: “We hebben een prinsessenjurk gekocht in Spanje”

Bilzen

Voor de Tongerse Xinne (7) beloofde deze maand één groot feest te worden. “Het was de bedoeling om op 31 mei zowel haar verjaardagsfeest als haar communie te vieren in de tuin van ons nieuwe huis”, klinkt het bij ouders Ilona Matthey (33) en Leighton Hoovelts (32). Maar daar dacht corona anders over. Het feest werd uitgesteld naar oktober. Mirthe (12) uit Hees zit in het zelfde schuitje. Haar vormsel gaat niet door. “De zaal lag vast, het voorschot van de traiteur was betaald en de kinderen en ik hadden hun kleren al.”, zegt moeder Nadine Parthoens (43). Dankzij HLN krijgen kinderen toch de kans om te schitteren in hun feestoutfit.