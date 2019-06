Jongen van 8 jaar speelt hoofdrol in

kinderopera op kasteel Alden Biesen LXB

21 juni 2019

12u00 0 Bilzen Nog een goeie week en de zomeropera editie 2019, een jaarlijks terugkerend event op de binnenkoer van het kasteel Alden Biesen in Rijkhoven (Bilzen), is voorbij. Dit weekend maar ook op maandag en dinsdag volgende week wordt in de rijschool een kinderopera opgevoerd: N.E.R.O! Wat staat voor Never Ending Rossini Opera! In het spektakel speelt Jetro Thijs, een jongen van 8 jaar uit Bilzen, de hoofdrol. Zingen doet hij niet. In de acht voorstellingen die op de affiche staan danst hij als een hinde, en hij moet acteren. “Als danser is hij een natuurtalent”, reageerde Veronique Lenaerts die samen met Dirk Van Vaerenbergh de regie doet en meedoet in de kinderopera.

Nieuw talent

Veronique nam ook de choreografie voor haar rekening. Welgeteld 16 kinderen die bij haar les volgen, dansen in de opera op kindermaat. Naast het danstalent van Jetro heeft ze bij hem ook een nieuw talent ontdekt. “Hij kan ook goed acteren, en dat is voor mij een openbaring”, bekent ze. “Ik dans en acteur graag”, reageert Jetro Thijs.”Ik moest wel veel tekst van buiten leren. Daar ben ik weken mee bezig geweest”, aldus de jongen die één uur op de planken staat. Jetro gaat langs bij z’n oma en opa. Hij wordt door z’n ouders gebracht maar toen ze wegreden beseft hij dat de lader van z’n ipad nog in de auto ligt. Z’n opa vindt op zolder een doos met heel wat kabels maar de juiste vindt hij er niet. Jetro vindt wel een boek waarin over Lontano (Italiaans voor een ver land) wordt geschreven. Hij gaat op zoek naar dat verre land. Onderweg komt hij allerlei vreemde figuren tegen. Tot hij dan toch in Lontano arriveert. Hij keert terug naar huis en is nog net op tijd om z’n verjaardag te vieren. Meer info over de kinderopera op www.zomeropera.be.