Jonge kunstenaar opent eerste expositie: “Mijn werk is voornamelijk gebaseerd op ruimtes uit mijn thuisomgeving in Hoelbeek” Emily Nees

03 maart 2020

14u45 0 Bilzen Kunstenaar Lindert Steegen (22) heeft voor het eerst een solotentoonstelling op zijn naam staan. Nadat hij vorig jaar een muur in Bilzen station in een nieuw jasje stak, geeft hij nu kleur aan EXPOkimpel. ‘It’s All Relative’ loopt nog tot en met 10 april.

Vorig jaar kreeg Lindert de eer om een muur in Bilzen station te pimpen om reclame te maken voor het jongerenfestival ‘Emotions’. Zijn zogenaamde murals brachten ook al kleur in het straatbeeld van Londen en Amsterdam. Dit keer zoekt de creatieveling het weer iets dichter bij thuis. Zaterdag is namelijk zijn eerste solotentoonstelling geopend in EXPOkimpel. Tijdens ‘It’s All Relative’ brengt hij via schilderijen, sculpturen, installaties en zijn typerende muurschilderingen een ode aan zijn omgeving.

Schoonheid van een klein dorp

“De titel van de expo is geïnspireerd op een uitspraak van Pharrel Williams”, legt Lindert uit. “Op de vraag welk advies hij zou geven aan iemand die het probeert te maken vanuit het niets, antwoordde hij dat ‘niets’ niet bestaat. ‘It’s not possible for you to exist in nothing, it’s all relative’.”

“Het werk dat ik zal tonen is voornamelijk gebaseerd op ruimtes die voor mij belangrijk zijn of waren. Die bevinden zich vooral in mijn thuisomgeving in Hoelbeek. Een klein dorp dat gezien kan worden als niets. Het is echter doordat ik er deel van uitmaak dat ik de schoonheid ervan kan zien. Ik nodig de bezoeker uit in mijn eigen gecreëerde realiteit.”