Johan Sauwens (ToB) legt de eed af als burgemeester Lien Vande Kerkhof

07 augustus 2019

15u09 0 Bilzen Gouverneur Herman Reynders windt er geen doekjes om. “Ik ga meteen over tot de orde van de dag: Johan, leg de eed maar af.” Waarop burgemeester Sauwens (Trots op Bilzen) plechtig de verplichtingen van zijn mandaat trouw zweert na te komen.

Na het formele gedeelte mag iedereen mee op de foto: familie, schepenen en medewerkers. Het was voor iedereen een ellenlange strijd, klinkt het. “Maar de democratie in Bilzen heeft gewerkt en de Bilzenaren staan erachter”, glundert de nieuwbakken burgemeester. “Na een lange campagne kunnen we eindelijk overgaan tot actie. We zullen een beleid voeren met veel aandacht voor menselijke aspecten.”

Ook is Sauwens in de wolken met de aanwezigheid van zijn familie op deze bijzondere dag. “Op mijn zoon Bart na, zijn we voltallig. Mijn naasten hebben mij de voorbije maanden sterkt gesteund.” De bloemen die hij krijgt, overhandigt hij vrijwel meteen aan zijn vrouw.

Beter Bilzen

Donderdag vindt de installatievergadering van gemeenteraadsleden en schepenen plaats. De coalitie tussen Trots op Bilzen en Beter Bilzen heeft een ruime meerderheid van 22 op 31 zetels. Sauwens is overigens niet aan zijn proefstuk toe. In de periode van 1983 tot 1989 en de periode 1995 tot 2012 was hij al eerder Bilzense burgervader. In 2022, tijdens deze ambtstermijn, overhandigt hij de sjerp aan Bruno Steegen (Beter Bilzen).