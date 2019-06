Johan Sauwens: “Pannenkoeken

eten met de kleinkinderen"

15 juni 2019

12u00 0

Johan Sauwens, het boegbeeld van Trots op Bilzen (TOB), ziet er op het eerste zicht frisser, of althans minder vermoeid, uit. Maar schijn bedriegt. “Toch voel ik de vermoeidheid”, bekende de ervaren politicus die 24 jaar lang burgemeester van Bilzen, parlementslid en minister in de Vlaamse regering is geweest. Vanmorgen kon hij even onthaasten in café Chopin op de Markt hartje Bilzen. En hij was niet alleen. Met z’n echtgenote Mimi en drie van z’n kleinkinderen - Lisi (2), Jacob (4) en Marieke (10) - schoof hij aan tafel voor een lekkere pannenkoek. “Ik had hen dat beloofd”, vertrouwde hij ons toe. “Door de intensieve campagne heb ik hen hard gemist, en nu geef ik hen toch wat quality time.”