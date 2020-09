Jeugdhuis De Haajf blijft voorlopig gesloten ENL

04 september 2020

13u35 1 Bilzen Het Bilzense jeugdhuis De Haajf houdt de deuren nog even dicht, zo staat te lezen in een Facebookbericht. “Hoewel we staan te popelen om terug open te gaan, is het momenteel nog niet haalbaar”, klinkt.

“Na enkele maanden van radiostilte is het tijd voor een update”, kondigt jeugdhuis De Haajf aan op de eigen Facebookpagina. “De eerste schoolweek zit er ondertussen bijna op, en afgelopen jaren kon je die eerste vrijdag na school steevast in het jeugdhuis terecht om te bekomen met een frisse pint. In de hand.”

Strenge maatregelen

“Dit jaar ziet het er helaas helemaal anders uit. Hoewel we staan te popelen om terug open te gaan, het momenteel nog niet haalbaar. De maatregelen zijn nog steeds te streng om het jeugdhuis te openen zoals jullie het allemaal kennen. Alles wat het jeugdhuis maakt tot wat het is – zoals dansen, gezellig kickeren, een pintje drinken aan de toog,… – is momenteel nog niet toegestaan.” Daarom is het jeugdhuis momenteel nog steeds niet toegankelijk voor publiek.

Nog minder leuk nieuws: “Onze ‘Veel Te Vroege Nieuwjaarsfuif’ wordt geannuleerd, maar we kijken al reikhalzend uit naar de editie van 2021. En nu nog wat goed nieuws! We zijn met onze vrijwilligers aan het bekijken wat we binnenkort wel als haalbaar achten. Denk daarbij aan de gewone openingsavonden en -namiddagen en (alternatieve) evenementen. Binnenkort volgt dus meer nieuws.”