Jelle Vossen in De Slimste Mens ter Wereld Lien Vande Kerkhof

28 november 2019

12u28 0 Bilzen Na Erhan Demirci uit Ham en Lotte Vanwezemael uit Bocholt passeert vandaag Jelle Vossen als derde en laatste Limburger de revue van De Slimste Mens ter Wereld . Het is afwachten of de voetballer uit Bilzen ook naast het veld, in een televisiequiz, kan scoren.

De passage van de sportman zal hoe dan ook niet ongezien voorbijgaan. Het populaire programma van presentator Erik Van Looy haalt in het 17de seizoen zo’n 1.180.000 kijkers, twintig procent meer dan vorig jaar.

Fervent grappenmaker

Presentator Erik Van Looy gaf in De Morgen te kennen waarom ze Vossen vroegen om deel te nemen. “Ondanks zijn ernstige uitstraling had ik uit goede bron vernomen dat Jelle een fervent grappenmaker is in de kleedkamer van Club Brugge. Dat in combinatie met zijn sportieve geest, want Jelle weet erg veel, maakt van hem een goede aanvaller in de quiz en ongetwijfeld ook een sterke speler.”