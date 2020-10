Jazz Bilzenplein ondergaat facelift Emily Nees

07 oktober 2020

20u16 1 Bilzen De stad neemt het Jazz Bilzenplein grondig onder handen. Na het aanleggen van een voetgangersverbinding, krijgt de plek er een overdekte fietsenstalling en meer groen bij.

Volgens het stadsbestuur was het Jazz Bilzenplein toe aan een opfrisbeurt. Zo werd het onlangs voorzien van een voetgangersverbinding tussen de Pabilo-lokalen, de schooltoegang en de sportruimte aan de andere kant. In de tweede fase van de werkzaamheden krijgt de parking zelf een facelift. “Aangezien de oude elektriciteitscabine (ook wel bekend als de graffititoren, red.) niet meer functioneel is, zal ze worden afgebroken”, zegt schepen van Openbare Werken Guido Cleuren (Beter Bilzen). “De doorgang tussen beide parkeerzones wordt verplaatst naar de locatie waar die cabine oorspronkelijk stond. Dat zorgt ervoor dat de vier nieuwe bomen – ter vervanging van de drie huidige exemplaren – op het midden van het plein meer ruimte krijgen.”

Vergroening

“In het midden van het plein komen er nog plantenvakken te liggen om het geheel een aantrekkelijk uitzicht te geven. En op die manier is er ook meer plek voor als we er evenementen willen organiseren. Het aantal parkeerplaatsen blijft ongewijzigd.” Ook de toegang tot het Jazz Bilzenplein wordt in een nieuw jasje gestoken. De verharding maakt er namelijk plaats voor een groenzone met zitelementen. “Tot slot komt er nog een overdekte fietsenstalling van zes op tien meter, waar een 40-tal fietsen kunnen geplaatst worden.”

Aan de tweede fase van de vernieuwing hangt een prijskaartje van 127.000 euro. De werken gaan volgend jaar in het voorjaar van start.