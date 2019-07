Jaar cel voor dertiger die agenten meesleurt met zijn Porsche: “Zijn wagen was wel degelijk een wapen” VCT

18 juli 2019

14u53 0 Bilzen Nederlander F. (35) is veroordeeld tot een jaar cel omdat hij op 21 mei twee agenten meesleurde met zijn Porsche. De agenten wilde de dertiger arresteren na een eerdere veroordeling, maar daar wilde F. niets van weten. Hij sprong in zijn Porsche en probeerde weg te rijden, met twee agenten aan weerszijden van zijn voertuig. “Hij gebruikte zijn voertuig als wapen”, oordeelde de strafrechter in Tongeren.

Op 21 mei wachtten vier agenten van de politiezone Bilzen F. op bij verhuurbedrijf Oben Renting in Bilzen. Daar kwam de man, een hovenier, een aantal machines terugbrengen. De politie wilde de dertiger arresteren omdat hij de voorwaarden van zijn voorlopige invrijheidstelling had geschonden. Hij werd immers eerder al veroordeeld voor weerspannigheid ten opzichte van agenten. “Neen, dat denk ik niet”, siste de man toen hij merkte dat de politie hem zou klissen. F. sprong in zijn Porsche en wilde met twee agenten aan zijn deuren wegrijden.

Hij gebruikte zijn voertuig als een wapen. Hij wilde er niet alleen mee wegrijden, maar hij probeerde er ook de agenten mee af te schudden Motivering van het vonnis

Auto gebruikt als wapen

De hovenier gaf toe dat hij met zijn auto wilde wegrijden, maar hij ontkende dat hij de agenten met opzet had willen verwonden. De strafrechter veroordeelde de Nederlander wel voor gewapende weerspannigheid en legde de dertiger een effectieve celstraf van een jaar op. “Uit de verklaringen van de politieambtenaren blijkt duidelijk dat zijn wagen een wapen was. Hij gebruikte het voertuig immers niet alleen om weg te rijden, maar probeerde er ook de agenten mee af te schudden”, oordeelde de strafrechter.

Schadevergoeding

De veroordeelde Nederlander moet een schadevergoeding van 300 euro betalen aan een mannelijke agent die gewond werd aan zijn been en vier dagen werkonbekwaam was. Een vrouwelijk agente, die in het geopende bestuurdersportier stond en meegesleurd werd, liep verwondingen op aan de schouder en is nog steeds werkonbekwaam. Aan haar moet F. een voorlopige schadevergoeding van 1.500 euro betalen. De advocaat van de agenten had de verbeurdverklaring gevorderd van de Porsche van J. om de schadevergoeding te garanderen, maar daar ging de strafrechter niet op in.