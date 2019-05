Jaar cel voor agressieve Bilzenaar BVDH

22 mei 2019

Een 22-jarige Bilzenaar is bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar. Beklaagde ging op 5 juni 2017 in Bilzen aan de haal met een portefeuille en de huissleutels van een ex-vriendin. Met haar bankkaart kocht hij een treinticket. In de maanden hierna viel hij de vrouw nog meermaals lastig. Enkele maanden later bracht hij bovendien slagen en verwondingen aan bij een man in Hasselt. De man liep op krukken toen hij werd aangevallen en was ingevolge de toegebrachte verwondingen drie dagen werkonbekwaam. De feiten zijn volgens de rechtbank bewezen. De burgerlijke belangen worden aangehouden.