Inzamelactie moet Cloë (10) helpen in strijd tegen agressieve hersentumor: “Onze dochter wilt snel weer op pointes dansen” Lien Vande Kerkhof

30 november 2019

06u00 0 Bilzen In een oogopslag is ze een zwierige ballerina van 10 jaar. Maar sinds 10 oktober is Cloë Hauben uit Bilzen ook een vechter. Die dag ontdekten dokters een agressieve hersentumor, die inmiddels dankzij bestraling reeds flink gekrompen is. Voor een veelbelovend — en duur — medicijn moet ze echter in de VS zijn. En om dat te betalen, zijn haar ouders nu een inzamelactie begonnen. “Als je weet dat je haar kansen kan vergroten, dan is niets doen geen optie”, zegt vader Johan.

In België krijgen jaarlijks een drietal jongens en meisjes te maken met DIPG, een ziekte die bijna uitsluitend voorkomt bij jonge kinderen. “Cloë kreeg kort na de diagnose bestraling om de tumor te verkleinen en stelt het in principe goed”, vertelt Johan. “Volgende week woensdag volgt de laatste van een reeks van 30 bestralingen. Ze gaat gewoon naar school, maakt plezier met haar vriendjes en is ongelofelijk flink. Ze maakt deel uit van een hechte vriendengroep die zich op allerlei creatieve manieren ongelofelijk voor haar inzet. Daarom willen we haar klasgenootjes, die toch een beetje bezorgd zijn, zo snel mogelijk vertellen dat hun acties voltreffers waren en ‘de beestjes’ in het hoofd van Cloë voorgoed verdwenen zijn.”

Amerika

Hoewel de ouders van Cloë heel dankbaar zijn om de goede zorgen en medewerking van de dokters en het verplegend personeel in het UZ Leuven kunnen ze onmogelijk blijven stilzitten. “Omdat we het allerbeste voor haar willen, raadpleegden we specialisten in Europa, de VS en zelfs Australië”, vervolgt de papa van de jonge ballerina. “De arts in kwestie tipte ons over een experimentele behandeling in Amerika. Omdat dat een buitenlandse studie is, wordt het medicijn in België nog niet terugbetaald. Toch willen we de kans met beide handen grijpen en er 200 procent voor gaan.”

Dol op de kust en pointes

Omdat de registratiekost alleen al 40.260 dollar (ruim 36.000 euro) kost en de jaarlijkse behandeling een prijskaartje heeft van 111.752 dollar (ruim 101.000 euro) is er geen tijd te verliezen. “Want de plaatsen zijn beperkt”, weet Johan. “We willen haar dat medicijn zo snel mogelijk kunnen geven. Naast gek op dansen is Cloë ook dol op de zee. We kijken er naar uit om, eens dit nare gedoe achter de rug is, gezellig met zijn drietjes uit te waaien aan de kust. En Cloë wil natuurlijk ook zo snel mogelijk verder oefenen op haar pointes. Maar eerst moeten we dus zo snel mogelijk het beoogde bedrag bijeenzamelen”

Johan laat weten dat Cloë iedereen die haar wil steunen alvast ‘dankjewel’ zegt. “Maar ook aan iedereen die met mij en mijn papa en mama meeleeft en gewoon even laat weten dat je er voor ons bent: bedankt!”

Wie wil kan een overschrijving doen op het rekeningnummer BE51 9733 7774 0262 (BIC code: ARSP BE 22).

Links voor meer info:

Facebook: https://www.facebook.com/donate/701756186980454/3809414405750705/

Via paypal: https://www.paypal.me/together4cloe

GoFundMe: https://www.gofundme.com/f/together4cloe

Meer info over Cloë: https://www.together4cloe.be/over-ons/