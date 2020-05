Infocentrum en shop Alden Biesen opnieuw toegankelijk voor publiek, Bilzen Mysteries blijft voorlopig uit ENL

18 mei 2020

18u36 0 Bilzen H et infocentrum en de streekproductenshop van Alden Biesen hebben vandaag weer de deuren geopend. De bijhorende expo over de geschiedenis van de vroegere landcommanderij is eveneens opnieuw toegankelijk. Bilzen Mysteries en andere activiteiten gaan voorlopig nog niet door.

Sinds maandag kunnen mensen weer terecht in het infocentrum en de streekproductenshop van Alden Biesen tijdens de normale openingsuren. Daar is ook een tentoonstelling aan gekoppeld. “De toeristische balie heeft een kleine expo rond de geschiedenis van Alden Biesen en haar rol binnen de Duitse ridderorde. Door de beperkte fysieke ruimte kan slechts één persoon of gezin de tentoonstelling tegelijkertijd bezichtigen”, zegt algemeen directeur Patrick Cornelissen.

Verder treft Alden Biesen de nodige voorzorgsmaatregelen. Zo is het verplicht om bij binnenkomst de handen te ontsmetten. Mensen kunnen enkel betalen met hun bankaart en aan de balie werd plexiglas geplaatst.

Andere exposities en activiteiten blijven nog enkele weken uit. Het gaat dan onder meer om Bilzen Mysteries. “Dat is een aparte toeristische attractie die de Stad Bilzen op ons domein aanbiedt. Die wordt later opengesteld vanaf het moment dat het is toegelaten.”

“De binnenactiviteiten zijn we momenteel aan het opbouwen. Rond 1 juli opent een expo rond de sprookjes van Grimm en Schatten van Vlieg, een initiatief van Toerisme Vlaanderen. We zijn heel creatief bezig om een ander belevingsparcours aan te bieden voor de kinderen, zodat het ook voor hen leuk en fijn blijft.” Al is dat allesbehalve een makkelijke klus. “Er mogen geen aanraakmodules zijn. Interactieve elementen moeten weggewerkt of anders aangepakt worden.”

Ook daar zal het bezoekersaantal beperkt worden. “Wij zijn een heel groot kasteel en die ruimte laat ons toe om meerdere mensen tegelijkertijd binnen te laten. We denken dat we ongeveer een vijftigtal personen per uur kunnen ontvangen.”

Op het domein zelf zijn bezoekers alvast meer dan welkom. “Het is tachtig hectare groot, dus er is voldoende plaats om te wandelen of te fietsen”, besluit Cornelissen.

Meer informatie vindt u op de Facebook-pagina van Visit Bilzen of op de website van Alden Biesen.