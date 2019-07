In een kasteel sluiten Sauwens (TOB) en

Steegen (Beter Bilzen) bestuursakkoord “Met respect en een sterk team bouwen aan toekomst van onze stad” LXB

03 juli 2019

12u00 0 Bilzen De kogel is door de kerk! Trots op Bilzen (TOB) van Johan Sauwens en Beter Bilzen met Bruno Steegen als kopman - na de herverkiezing van zondag 16 juni zijn het de twee grootste partijen, samen hebben ze 22 van de 31 zetels in de nieuwe gemeenteraad - gaan de komende vijf jaar en half de stad Bilzen besturen. Na 10 dagen onderhandelen in het kasteel van Schoonbeek zijn ze het eens geworden over het te voeren beleid. Er moest wel nog een moeilijke knoop over wie de sjerp gaat dragen ontward worden. Johan Sauwens en Bruno Steegen lieten meermaals weten dat ze eenzelfde ambitie hadden: zes jaar burgemeester zijn! Het liep anders! De twee kopstukken gaan de sjerp delen: elk 3 jaar! “Het gaat niet om de postjes, ik ben bereid om drie jaar burgemeester te zijn”, aldus Sauwens. Elke partij bekomt vier mandaten in het college. En TOB levert de voorzitter van de gemeenteraad die allicht in augustus zal geïnstalleerd worden.

Geen probleem

Tot begin april 2022 zal Sauwens de sjerp omdoen, maar schepen zijn onder Steegen die de resterende drie jaar van de legislatuur zal volmaken, wil hij niet. “Ik maak plaats voor de jongere generatie”, bekent hij. Steegen ziet geen graten om onder Sauwens het ambt van schepen te vervullen. “Ik heb er geen probleem mee”, laat hij verstaan. En met de sjerp? “Ik had de ambitie zes jaar burgemeester te zijn, het zal drie jaar worden. Ik ben al eens burgemeester geweest (dat was toen Sauwens zich moest laten vervangen als burgemeester omdat hij Vlaams minister werd) en ik heb nog kansen genoeg om later de sjerp voor de volle zes jaar te dragen.”

Een kasteel

Na het afhaken van de N-VA, die zwaar verlies leed bij de herverkiezing van zondag 16 juni (6 naar 3 zetels), en het uitsluiten van het Vlaams Belang voor een coalitie waren TOB en Beter Bilzen tot elkaar veroordeeld. Na 10 dagen onderhandelen in het kasteel van Schoonbeek - daar woont oud-gemeenteraadslid Thierry Degrunne - werd vandaag de coalitie voorgesteld in de stadsbibliotheek van Bilzen. Symbolisch werd ze beklonken met een stevige handdruk tussen Sauwens en Steegen. “Het heeft tijd gevraagd, en we hebben de tijd genomen”, aldus Sauwens. “In een rustige omgeving zijn we naar elkaar toegegroeid.” De onderhandelingen vonden midden in een hittegolf plaats. Een kasteel kan een koele plek zijn voor verhitte discussies? “Natuurlijk waren er discussies, maar geen harde woorden. De eerste gesprekken verliepen stroef” getuigt Thierry Degrunne die mee aan tafel schoof. “Elke partij zei wat op z’n lever lag. Stilaan groeide het vertrouwen en kwamen de partijen dichter bij elkaar. Nu heerst opluchting. Het bestuursakkoord is een feit.” En Sauwens vervolgt: “In het verleden hebben ik en Bruno bij de VU samengewerkt. Bovendien hebben we twee legislaturen geleden samen in het college gezeten. Waarom zouden we nu niet opnieuw kunnen samenwerken? Het belang van de stad en de Bilzenaren staan voorop.”

De toekomst

“Het was niet evident om tot een akkoord te komen, en de meningen verschilden. Logisch, gezien een harde kiescampagne gevoerd werd, en de programma’s van beide partijen niet gelijk liepen”, licht Bruno Steegen toe. “Maar we hebben elkaar gevonden. We kijken nu naar de toekomst. We maken elkaar beter. We hebben nu een sterke meerderheid om Bilzen goed te besturen en nog beter te maken. We gaan voor een positief verhaal. Het akkoord is gebaseerd op de principes van partnerschip en respect. Beide partijen willen als een sterk team, met veel ervaring en nieuw jong talent bouwen aan de toekomst van een moderne open stad.” Johan Sauwens voegt er nog aan toe dat de samenwerking met de gemeenteraad een prioriteit is: “Belangrijke beslissingen komen eerst op de gemeenteraad, en we geven goede voorstellen van de oppositie een kans.”