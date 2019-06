IN BEELD. De kopstukken stemmen in Bilzen Redactie

16 juni 2019

Ze zijn er om de kiezer voor zich te winnen, maar zijn zelf natuurlijk ook kiezer. En dus trokken Bruno Steegen (Beter Bilzen) en Johan Sauwens (Trots op Bilzen) ook naar het Sint-Lambertuscollege om er in de rij te gaan staan. Deze verkiezingen gaan meer dan ooit tussen hen, nadat Steegen de sjerp in oktober binnen wist te halen. Hoewel, tussen hen... Al enkele weken wordt ook Vlaams Belang genoemd als niet te onderschatten outsider. Kopvrouw Annick Ponthier leek er alvast gerust in te zijn.