IN BEELD: 140.000 bloemen maken van Alden Biesen de mooiste tuin ter wereld Birger Vandael

29 september 2019

11u27 3 Bilzen Dit weekend is Alden Biesen ongetwijfeld de mooiste tuin ter wereld. Dankzij het bloemenfestival Fleuramour vind je er 140.000 bloemen in meer dan honderd attracties. Het jaarthema ‘Back tot he Future’ zorgt voor een vleugje sciencefiction.

Fleuramour lokt dit jaar gerenommeerde bloemendesigners uit twintig landen en ongeveer 15.000 bezoekers verspreid over vier dagen. Daarbij trouwens steeds meer jongeren, die in de tuinen het ideale decor vinden voor de perfecte Instagramfoto. Er was zaterdag op bepaalde plaatsen veel regenval, al bleef Alden Biesen bespaard van de grootste onweders. “We hebben nog veel geluk gehad met het weer", gaf Indra Corten van de organisatie zaterdagavond mee. “Voorlopig is de impact op het bezoekersaantal gelukkig beperkt. Hopelijk blijft het de komende dagen ook nog droog.”

Bloemenplaneet

Naast de vaste ingrediënten zoals de bloemenhoeden is het dit jaar speciaal uitkijken naar de ‘Bloemenplaneet’. Dat is een kunstwerkje met 15.000 bloemen, gecreëerd door een Italiaans team rond de bloemenkunstenares Angelica Lacarbonara . In het kader van het thema zijn er in het geheel behalve planeten ook zwarte gaten, ruimtetuigen en toekomstdromen te zien.

Naast een florale tournee doorheen het kasteeldomein met haar mooie tuinen kan je genieten van een hoogstaande Amerikaanse bloemenshow, meespelen in een virtual reality-spel met bloemen en je toekomst laten voorspellen met bloemen. Nog tot en met maandag 30 september is Fleuramour dagelijks te bezoeken van 10 tot 18 uur.