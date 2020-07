Houttechnoloog Stef Roets ontvangt Handmade in Belgium-label Dirk Selis

09u12 0 Bilzen De Bilzense houttechnoloog Stef Roets (27) draagt vanaf nu met fierheid het HIB-label, wat staat voor Handmade in Belgium. Met die onderscheiding zet Unizo ambachtelijke ondernemers in de kijker.

Om het HIB-label te behalen, moet je aan heel wat criteria voldoen. “Zo moet de ambachtsman het maakproces volledig zelf beheersen. Elk product dat hij creëert, is een uniek en duurzaam product, op maat gemaakt en van hoge kwaliteit”, zegt gedelegeerd bestuurder van Unizo Limburg Bart Lodewyckx. Bij Bilzenaar Stef Roets kon de jury alle criteria afvinken. “Dit label is niet alleen een mooie erkenning van ons vakmanschap, het is ook het bewijs dat onze bedrijfswaarden geen loze woorden zijn”, zegt Stef trots.

Gepassioneerde ambachtslui

“Of het nu om een meubel, een totaalinrichting of houtskeletbouw gaat, van bij de start van het bedrijf in 2015 heb ik altijd de nadruk gelegd op superieure afwerking, persoonlijk advies en ons ervaren vakmanschap”, vertelt Roets. “We beschikken bijvoorbeeld over een uitstekende vak- en materiaalkennis waardoor we perfect weten hoe we warmte en karakter in een interieur kunnen brengen met onze ontwerpen en creaties. Ook onze productiemedewerkers zijn gepassioneerde ambachtslui, zodat we de hoogste afwerkingsgraad en kwaliteit kunnen garanderen. Het behalen van het HIB-label is dus een hommage aan ons voltallige team.”