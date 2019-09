Hinder parking Korenbloem LVKG

05 september 2019

15u36 0 Bilzen Nog tot 6 september is het door de afbraak van een woning niet mogelijk om parking Korenbloem langs de Korenwal te verlaten.

De ingang in de Korenstraat doet ook dienst als uitgang en wordt tijdelijk voorzien van verkeerslichten. Parking Korenbloem is ook toegankelijk vanuit de Genutstraat via de Korenwal.