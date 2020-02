Hinder door ongeval op E313 Emily Nees

26 februari 2020

15u06 0

Net voor de afrit in Bilzen is er woensdagnamiddag een ongeval gebeurd. Over de precieze omstandigheden is voorlopig nog niets bekend.

Woensdagnamiddag is er een ongeval gebeurd op de E313, vlakbij de afrit naar Bilzen. Vermoedelijk zijn de auto en de vrachtwagen gebotst. Door het incident zat het verkeer muurvast.