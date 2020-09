Het is weer goed toeven bij de Red Flames Luc Dujourie

21 september 2020

08u32 0 Bilzen Bescheiden feestje aan de Leuvense Dreef waar de Red Flames vrijdag netjes over de bezoeksters uit Roemenië walsten. Meteen een prima aanloop met het oog op de EK-kwalificatiematch van dinsdag in Zwitserland. Voor al te voorbarig gejuich moet je echter niet bij Julie Biesmans (26) zijn.

Amper 26 voetbalzomers jong maar met haar 70-tal ‘caps’ bij onze nationale voetbaldames en een stapel ervaringen bij clubs als Standard, Bristol en tegenwoordig PSV kent de blonde verdedigster uit Bilzen het klappen van de zweep. Tijd dus voor nuchtere taal.

Opsteker

“Zes-één, natuurlijk is dat een mooie uitslag maar we mogen ons niet laten afleiden door wat we nu van overal te horen krijgen. ‘Met één been op het EK…” weet je wel. Zo is het niet en we mogen onszelf niet dat soort druk laten opleggen. Met Zwitserland gaan we dinsdag op bezoek bij onze sterkste concurrent in deze reeks. We weten waar we aan toe zijn, zeker nu zij vrijdag twee punten lieten liggen in Kroatië. Zij zijn aan zet en de druk ligt bij hen, naast onze mentale opsteker van vrijdag is ook dat misschien in ons voordeel.”

Waren er na die Corona-interval geen vraagtekens bij deze hervatting?

“Dat het goed zat met het vormpijl toont aan dat er ook de voorbije maanden goed is gewerkt door iedereen. In mijn geval ben ik wat vaker thuis in Bilzen geweest dan anders maar er was altijd ondersteuning vanwege PSV en de Red Flames. Wie de wedstrijd van afgelopen vrijdag zag kon vaststellen dat iedereen probleemloos die 90 minuten afwerkte, dat er bij momenten aardig werd gevoetbald en er vlot werd gescoord. Zelfs zonder onze trouwe supporters, want die worden natuurlijk node gemist. Kortom, Corona of niet, we zijn er klaar voor.”

Twee jaar geleden gingen jullie in de barragematchen voor het WK ten onder (2-2 thuis, 1-1 uit) tegen …Zwitserland. Tijd voor een revanche?

“Da’s intussen al een tijdje geleden en bovendien komt er na dinsdag nog een thuismatch in december. Ik begrijp echter wat je bedoelt. Natuurlijk was het bitter om er uit te gaan na twee gelijke spelen, vooral dan op die manier. We speelden niet opperbest, kregen enkele vermijdbare tegengoals om de oren en hadden niet het gevoel dat we op onze waarde waren geklopt. Da’s anders dan dat je wordt weg gespeeld. Da’s echter verleden tijd en ik heb niet dat soort revanche-gevoel. Weet je, uiteindelijk zijn we weer allemaal dolblij dat er terug mag gevoetbald worden, we mogen weer ‘shotten’ en het is goed toeven bij de ‘Flames’…”

Zwitserland- België, op dinsdag 22 september om 19 uur. In Groep H van de EK-kwalificatieronde gaan de Red Flames aan kop met 15 op 15, Zwitserland volgt op twee punten.

Meer over België

Bilzen

Bristol

Corona

Dreef

EK

EK-

Flames